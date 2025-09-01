Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 1 settembre 2025
Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 1 settembre 2025.
IL SANTO DEL GIORNO
Sant’Egidiop abate – Sant’Egidio – Gilles il suo nome francese -, dalle origini misteriose, visse probabilmente tra il VI e l’VIII secolo. Fu eremita in un bosco del Sud della Francia finché, per amicizia di un re, divenne abate e guida spirituale di tutta la regione. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 1 SETTEMBRE 2024
Stuprò una 12enne: Genitori condannati al risarcimento.Il ragazzo all’epoca dei fatti aveva 15 anni: la famiglia ora dovrà pagare 250mila euro a favore della vittima.
Pronto soccorso in tilt ma gli accessi aumentano. Stesso organico, ma nel 2023 domanda cresciuta soprattutto per le urgenze minori. La presa in carico sul territorio non decolla e l’ospedale resta l’unica risposta.
Esplosione alla Propellenti, nube di polvere sul paese. Lo scoppio di un bombolone causato da un rogo di sterpaglie nell’area militare. Il sindaco Sarracco: «Nessun ferito, saranno svolti tutti gli accertamenti».
Incendi a monte Cairo, paura per i tronchi bruciati. L’appello del sindaco. Nelle ultime settimane divorati ettari di bosco, la bonifica resta impossibile. Già nel 2020 un vasto rogo, Gazzellone: «Le istituzioni ci diano una mano».
L’anno nero di Stellantis, giorni di lavoro dimezzati. Nei primi sette mesi del 2024 operai in fabbrica per 109 giorni, ma su un turno solo. Il rientro dalla lunga pausa estiva slittato di una settimana, timori sulla ripartenza.
Vergassola e Pifal Festival della Cultura. La terza edizione al via domani in piazza Marconi a Castelliri. Attori e giornalisti per riflettere sull’importanza dell’inclusione.