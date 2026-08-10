Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 10 agosto 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 10 agosto 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 10 agosto 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

San Lorenzo, diacono e martire. Morto martire per Cristo, San Lorenzo è il patrono di diaconi, cuochi e pompieri. Nel periodo della sua festa, che si celebra il 10 agosto, il cielo di notte si illumina di stelle cadenti che per la tradizione popolare sono lacrime versate da San Lorenzo durante il suo martirio. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 10 AGOSTO 1996

Gli ospedali si ribellano alla USL. Anagni e Alatri contro il piano per sopperire alla mancanza di anestesisti. I due direttori sanitari si dimettono per protesta, il personale annuncia manifestazioni nel capoluogo. Dure prese di posizione sulla chiusura della rianimazione. E dopo gli attacchi alla direzione di Frosinone scoppia la guerra tra i due nosocomi.

Lavori per 1 miliardo in 25 scuole del capoluogo. Interventi per la sicurezza dei ragazzi. Le opere negli edifici delle materne medie ed elementari.

Finti finanzieri rapinano gioielleria. In 2 ammanettano il titolare e lo colpiscono alla testa. Bottino: 10 milioni. Patrick, il complice che aspettava in auto ha derubato un passante.

Un esercito di senza lavoro. In tre anni sono andati perduti in Ciociaria ben 31 mila posti. L’allarme dagli ultimi dati Istat. Le persone in cerca di occupazione hanno superato il tetto delle 50.000 unità. Il settore che ha subito il calo più preoccupante è l’agricoltura, seguito a ruota dall’industria dal commercio dei trasporti e dei servizi.

Accordo separato per l’artigianato. La Cgil lancia accuse. Intesa siglata tra Cna Cisl e Uil.

Sparò alla fidanzata, pena dimezzata. In appello ridotta a cinque anni e mezzo la condanna. Piedimonte San germano. L’ex buttafuori è stato ritenuto colpevole del tentato omicidio avvenuto nel 1994.

Guerra sul piano regolatore, giunta comunale in difficoltà. A Paliano sindaco contro assessore.

L’Anagni perde le sue sorelle. Nel campionato nazionale dilettanti i biancorossi dirottati nel girone nord. Isolaliri, Ferentino, Ceccano, Terracina Latina e Pro Cisterna nella raggruppamento G con le formazioni campane. Per la squadra di Massimo lupi gli inediti avversari umbri e marchigiani. Poi Fiumicino Monterotondo, Guidonia e Astrea.

LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI LUNEDI’ 10 AGOSTO 2026

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