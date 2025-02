Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 10 febbraio 2025

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 10 febbraio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Scolastica, vergine, sorella di San Benedetto. Sorella gemella di San Benedetto, fu la prima monaca benedettina, umilmente devota al fratello e fedele alla sua Regola. Dopo aver condotto una vita di preghiera, di povertà, di carità e obbedienza, ottenne dal Signore un miracolo che solo l’amore più grande verso Dio poté meritarle. (Leggi)

I TITOLI DI VENERDI’ 10 FEBBRAIO 1995

Clandestino muore sul lavoro. Immigrato albanese cade e va in coma in un’azienda agricola a Roccadarce. I carabinieri indagano sulle circostanze misteriose in cui è avvenuto l’infortunio. La vittima, 32 anni, era addetto alla custodia del bestiame ma non era in regola con il permesso di soggiorno. La magistratura dispone l’autopsia.

Topi in libertà in centro: la Usl accusa il Comune. Polemica sui ruderi non demoliti. Il responsabile dell’igiene pubblica al sindaco: “Abbiamo sempre fatto le derattizzazioni ma è solo un palliativo bisogna bonificare la zona”.

Valverde, ovoline infette: nuova conferma dagli esami. Anche la controprova ha dato esito positivo.

Un avvertimento della mala. Le indagini sul furto in casa del vicequestore: si rafforzano i sospetti sul raid nell’appartamento di Mino De Santis, minacciato di morte prima del blitz contro la banda dei blindati

Niente ergastolo a Guido Teoli. Per lui trent’anni di carcere, per suo fratello Vincenzo 25 anni. Duplice delitto di Roccasecca: ieri la sentenza di condanna per i fratelli Teoli. L’accusa aveva chiesto invece la condanna a vita per il fratello maggiore e 30 anni per il minore. L’avvocato difensore Enzo Avino ai giudici: “Lasciate a questo miserabile una tenue speranza”.

Tregua armata per l’ospedale di Ceprano. Dopo le proteste la Usl ha riattivato medicina. L’assessore regionale alla sanità ha scongiurato in extremis il ricorso allo sciopero generale per evitare la chiusura definitiva della struttura.

Lavori-beffa, il comune sta a guardare. A Ceccano ancora tempi lunghi per eliminare il passaggio a livello.

