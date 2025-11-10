Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 10 novembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 10 novembre 2025



San Leone Magno, Papa e Dottore della Chiesa. “Uno dei più grandi Pontefici che abbiano onorato la Sede romana”: così Benedetto XVI ha definito San Leone Magno. Vissuto nel V secolo, questo Papa ispirò il Concilio ecumenico di Calcedonia e fermò Attila, capo degli Unni pronto a invadere l’Italia. (Leggi qui).

I TITOLI DEI GIORNALI DI DOMENICA 10 NOVEMBRE 2024

Muore sulla strada di casa. Riccardo Pizzuti, meccanico di 20 anni, ha perso il controllo dell’auto: si è capovolta. Feriti i due amici che erano con lui. L’incidente sull’Asse attrezzato, in attesa di manutenzione.

Antonio, tragica fatalità nel giorno della festa. Era uscito a comprare una lampada che si era fulminata e altro materiale per il compleanno: impatto fatale mentre tornava a casa. Lo strazio dei familiari.

Lavori in casa, crolla il muro: travolto e ucciso agente della penitenziaria. Una seconda tragedia che ha scosso non una bensì tre comunità: originaria, adottiva e lavorativa. Angelo Simoni, 52 anni, ispettore di polizia penitenziaria, è morto schiacciato dal muro di casa ieri pomeriggio.

Incidente nella marmeria, Giuseppe morto soffocato. Eseguita l’autopsia sul corpo dell’operaio di 63 anni schiacciato da una grossa lastra. I funerali si terranno oggi alle 14.30 nel Santuario della Madonna del Piano.

Isola del Liri. Ospedale di Comunità, investimento da 4 milioni. La nuova struttura rientra nel piano Asl per incrementare i servizi sul territorio. Il commissario Pulvirenti: «L’obiettivo è ridurre gli accessi nei pronto soccorso».

«Ragazzi, imparate ad essere felici e coltivate le passioni». Antonietta Colafrancesco. Cento anni lo scorso 6 novembre, la donna va a fare la spesa e dal parrucchiere. «Continuo a lavorare l’uncinetto. Il segreto per vivere a lungo? La tranquillità».

Bracaglia, cuore ciociaro il volto nuovo del Frosinone. Il difensore 21enne, autore del gol che ha assicurato il pareggio con il Palermo, cresciuto nelle giovanili giallazzurre: dall’oratorio di San Gerardo alla Primavera e quest’anno il debutto nella prima squadra.

