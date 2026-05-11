Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 11 maggio 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 11 maggio 2026.

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 11 maggio 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Antimo, martire sulla via Salaria. Martire delle origini, Sant’Antimo si nasconde in una villa lungo la via Salaria a Roma per aver convertito un sacerdote del dio pagano Silvano e aver distrutto un simulacro di questa divinità. Una volta scoperto, viene arrestato e martirizzato e poi sepolto nell’oratorio in cui era solito pregare. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 11 MAGGIO 1996

Violenza carnale sulla figlioletta. Operaio di Anagni incriminato dalla Procura, il gip non firma l’arresto. Per mesi la bambina di 11 anni ha dovuto subire le turpi attenzioni del patrigno, poi si è confidata con le amiche. Le indagini della Squadra Mobile hanno confermato i fatti denunciati. La bimba allontanata da casa.

Il sindaco Fanelli: “Tanti errori ma un sei lo merito”. Comune. Dopo un anno di governo. “Le troppe liti hanno frenato il cambiamento promesso“.

Controlli bancari sui presunti corrotti. Lo scandalo dei rifiuti industriali. Si allarga l’inchiesta dopo le denunce dell’industriale Rizzi e l’arresto di due consulenti della pretura.

Protetti moglie e figlio dell’omicida. I carabinieri temono la vendetta dei familiari dell’allevatore assassinato. Pignataro Interamna. Ancora latitante Michele Scala dopo la telefonata con cui annunciava l’intenzione di costituirsi. Intanto restano sempre gravissime le condizioni di Michele Della Volpe colpito anche lui dalle fucilate.

Cinquecento studenti sul ruolo di Cicerone come Questore in Sicilia. Arpino. La gara di latino al certamen.

L’Acqua Fiuggi scommette sulla TV. Presentati i tre spot previsti con passaggi su Rai e Fininvest. I filmati hanno come protagonisti giovani che praticano sport e curano forma fisica e salute. Il direttore dell’azienda: “Campagna massiccia”.

Altri 7 miliardi per Colfelice. Prorogato l’incarico al commissario regionale al consorzio di riciclaggio. I fondi stanziati sono destinati alla realizzazione delle discariche per i sovvalli e delle stazioni di trasferenza. Intanto la Provincia ha avviato l’appalto per la raccolta differenziata dei rifiuti. Il servizio costerà 4000 lire ad abitante.

In 7000 dalla Ciociaria per la beatificazione di Suor Maria Cimati. Domani in Piazza San Pietro. Ha speso quasi tutta la vita assistendo i malati negli ospedali a Frosinone e Alatri.

LE PRIME PAGINE DI LUNEDì 11 MAGGIO 2026

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