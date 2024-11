Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 11 novembre 2024

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 11 novembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Martino, vescovo di Tours. “L’Apostolo delle Gallie” è uno dei suoi titoli. Martino di Tours è tra i Santi più noti della Chiesa universale. Prima soldato, poi monaco quindi vescovo, resta fedele alla scelta dei poveri in nome di Cristo al quale, sotto le spoglie di un povero, aveva donato metà del suo mantello. (Leggi)

I ITITOLI DI VENERDI’ 11 NOVEMBRE 1994

Il palazzo non si sblocca. Ancora fermo il cantiere dei nuovi uffici giudiziari di Frosinone. E c’è un giallo. L’assessore ai Lavori Pubblici non si spiega perché una sola ditta abbia risposto all’appalto degli impianti. Reticenze nell’evidenziare che 3 membri della commissione giudicatrice della gara da oltre 3 miliardi si sono dimessi in rapida successione.

Con vermi e letame vandali devastano tutte le aule dell’istituto tecnico commerciale. Danni ingenti, chiusa la scuola. Oltre 1000 studenti a casa fino a lunedì. Indaga la polizia scientifica. Divelte porte, imbrattati muri e mobili, distrutto materiale didattico.

Giochi erotici su una bambina. Un pensionato di Serrone condannato per atti di libidine.

Vermi nei pasti, mense chiuse. Senza pranzo i 900 bambini delle Elementari e Materne di Cassino. Indagini dei carabinieri sulla ditta romana che ha in gestione il servizio di refezione.

Proteste a scuola, Studenti in allarme per zecche e tigna. Emergenza ad Alatri ed Anagni. Epidemia al liceo Conti Gentili e problemi di igiene all’Istituto d’Arte e Geometri. i presidi lanciano l’allarme, la Usl per ora non risponde.

Cassino. Il Pds sbatte la porta, in alto mare la crisi al Comune. Il Pds non ci sta ad un ridimensionamento della sua presenza nella Giunta comunale di Cassino così come proposto dalla lista “Si per Cassino” nella riunione di ieri

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 11 novembre 2024.