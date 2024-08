Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 12 agosto 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 12 agosto 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Giovanna Francesca di Chantal. Come Chiara per Francesco, così fu Giovanna Francesca Frémyot per Francesco di Sales. Tra il ‘500 e il ‘600, divenuta baronessa di Chantal, quando l’amato consorte è assente Giovanna smette gli abiti eleganti e serve i poveri. Vedova, si consacra a Dio e fonda le Visitandine per la cura dei malati. (Leggi qui).

I TITOLI DI VENERDI 12 AGOSTO 2022

Cinghiali, danni e paura. Vigneti, campi di mais e ortaggi distrutti ma gli indennizzi sono due anni indietro. I residenti: «Quando usciamo la sera rischiamo di imbatterci nei tanti branchi».

Bonifica Valle Sacco, interventi dopo l’estate. Entro settembre l’assegnazione delle gare per la rimozione dei rifiuti nei primi 8 siti, via anche alle analisi di acque e terreni.

Castello dei Conti, la festa con i religiosi diventa un caso. L’ex assessore Gizzi e il consigliere Bronzi insieme ai religiosi nel Castello di Ceccano. L’opposizione: «Un bene pubblico utilizzato per un’iniziativa privata».

Semafori spenti, partito il piano di manutenzione. Cassino. Il Comune ha affidato a una ditta i lavori d’urgenza per garantire la sicurezza. Presto la messa in sicurezza antisismica per il ponte stradale di via Capod’acqua.

Frosinone, per Grosso prove anti Modena. Domenica il debutto in campionato contro gli emiliani vittoriosi in Coppa sul Sassuolo. Mercato, dall’Atalanta arriva la giovane promessa Oliveri.

