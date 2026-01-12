Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 12 gennaio 2026

Frosinone e lo smog: cosa dicono davvero i numeri e quanto siamo lontani dagli obiettivi europei. PM10, PM2,5 e NO2: dietro le sigle che accompagnano il dibattito sull’inquinamento c’è una sfida concreta per Frosinone. I dati mostrano miglioramenti, ma il traguardo del 2030 resta impegnativo e richiede scelte politiche nette.