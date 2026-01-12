Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 12 gennaio 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 12 gennaio 2026
Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 12 gennaio 2026.
IL SANTO DEL GIORNO
Sant’Antonio Maria Pucci, sacerdote. Al secolo Eustachio, per tutti era “il Curatino”. Per 48 anni parroco di Sant’Andrea a Viareggio, don Antonio, grande devoto della Madonna, è un precursore delle forme organizzative dei laici. Morto di polmonite nel 1892, viene canonizzato da Giovanni XXIII nel 1962. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDI’ 12 GENNAIO 1996
Racket delle prostitute, quattro arresti. Albanesi catturati dopo il sequestro e la violenza su due donne. Operazione dei carabinieri per stroncare il fiorente mercato del sesso alla periferia del capoluogo.
Uccise un confinante e ferì tre persone, martedì il processo. A Supino il delitto durante la processione.
Università della terza età, è boom. Attiva da tre anni in Ciociaria, in continuo aumento degli iscritti. Oggi si inaugura in Provincia il nuovo anno accademico. Venti i corsi frequentati al 90 % da donne. Le lezioni vanno dall’astronomia alla fotografia, dal giardinaggio alla medicina, dalle lingue straniere alla storia fino all’archeologia.
Controlli a tappeto degli impianti termici: proroga fino a giugno. La provincia rinvia la scadenza. La rivolta generale di utenti, sindaci e collaudatori ha prodotto i suoi effetti.