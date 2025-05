Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 12 maggio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 12 maggio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Santi Nereo e Achilleo, martiri sulla via Ardeatina. Martiri romani del III secolo, decapitati probabilmente durante la persecuzione anticristiana voluta dall’imperatore Diocleziano, Nereo e Achilleo sono sepolti a Roma, nel cimitero di Domitilla lungo la via Ardeatina, ma sono venerati anche in una basilica presso le Terme di Caracalla. (Leggi).

I TITOLI DI VENERDÌ 12 MAGGIO 1995

Neonato rifiutato dalla madre. Dopo il parto, ad Anagni, la giovane mamma è tornata a Fiuggi dove risiede ed ha un altro figlio. La donna, 35 anni, non lo riconosce e lo abbandona in ospedale. Il bimbo è venuto la luce sabato presso il reparto di ostetricia. Ora il caso sarà segnalato al tribunale per i minorenni dai servizi sociali.

Fanelli si insedia in Comune. Lunghi avvilito lo snobba. Ieri vertice per la nuova giunta.

Padroncini in via d’estinzione. Trasporti. La ripresa favorisce le grosse imprese ma affossa le piccole ditte in concorrenza selvaggia. In 600 negli ultimi due anni hanno restituito le licenze. Appello di imprenditori e sindacati: “C’è una sola ricetta per non sparire: unirsi in consorzi”. Oggi atteso convegno all’unione industriale.

Espropri mai pagati, presto un’indagine sulle vecchie giunte. Cassino. Esposto alla Corte dei Conti. L’attuale amministrazione, che rischia di dover sborsare oltre 40 miliardi, ha chiesto che si faccia chiarezza sugli ultimi trent’anni.

“Impotenti contro la belva”. Fontana Liri, allarme del sindaco dopo gli ultimi avvistamenti. Il misterioso felino, in libertà da marzo, è stato segnalato anche nelle campagne di isola del Liri e Arpino. Cinque pecore dilaniate in un ovile.

