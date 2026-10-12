Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 12 ottobre 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 12 ottobre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 12 ottobre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN CARLO ACUTIS. Un adolescente che voleva vivere da “originale” e non da “fotocopia”. E così è stata la breve e luminosa parabola di Carlo Acutis, il millennial scomparso nel 2006 a 15 anni, che ha bruciato le tappe della santità con una vita capace di testimoniare il Vangelo fin dall’infanzia. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDì 12 OTTOBRE 2006

Crolla l’accusa, in libertà i due arrestati. Masso killer sull’A1. Determinanti gli alibi prodotti dagli avvocati, mentre le dichiarazioni del “super-testimone” non hanno convinto. I giudici del Tribunale del Riesame scarcerano Gregorio e Agostino.

Il volo acrobatico finisce in tragedia: muore il pilota. L’aereo precipitato nei campi. Ai comandi c’era un medico di Cuneo. I testimoni: si è spento il motore.

Centri storici, 4 milioni per il recupero. I fondi serviranno per restaurare rocche, chiese, conventi e piazze. 2006. La Regione Lazio ha finanziato i progetti di 15 comuni ciociari. L’elenco dei beneficiari.

Ammazzalorso-Iaconi, sabato la “bella”. I due allenatori, in passato, si sono incontrati due volte e la situazione è in parità. Il Frosinone sul campo del Pescara che da ieri è guidato da un altro abruzzese. Tra i canarini assenti Bellè, Fialdini e Rimoldi.

LE PRIME PAGINE DI LUNEDì 12 OTTOBRE 2026

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