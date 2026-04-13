Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 13 aprile 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 13 aprile 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 13 aprile 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

San Martino I, Papa e martire. Papa dal 649, nel Concilio di Roma Martino condanna duramente l’eresia monotelita che nega la doppia natura di Gesù. Inviso per questo motivo all’imperatore di Costantinopoli, viene fatto prigioniero in Crimea dove muore nel 655. Da allora è venerato come martire della fede. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 13 APRILE 1996

Impotenti con Marco il terribile. Dopo la banda degli Swatch il capoluogo, scoppia un nuovo caso di criminalità minorile a Cassino. Il preside: “Le tue prepotenze sono la nostra più grave sconfitta“.

Mercato di sera, l’idea degli ambulanti tramonta sul nascere. Per il Comune è proprio una cosa ad ostacoli. Entro l’estate saranno attrezzate nuove aree.

Una sfida a tre. Antonio Tajani: più lavoro. Giuseppe Alveti: patto sociale. Ruggero Quattrociocchi: basta alle lobby. Elezioni Politiche: i candidati alla Camera nel collegio di Alatri – Anagni. Confronto tra i progetti per non sprecare l’occasione di rilancio offerta dal Giubileo.

Diana a Misserville: “se ci sono scandali sbrigati a denunciarli“. Elezioni. Polemica ulivo-Polo.

Manette al boss della mafia. Catturato a Fiuggi Vincenzo Polidori, legato al clan Epaminonda. I carabinieri lo hanno sorpreso l’altra notte in un casolare disabitato, dove si nascondeva da oltre tre mesi. L’arrestato, originario di Torre Cajetani, è accusato di trafficare droga e armi in Italia e all’estero.

Area archeologica, in arrivo le ruspe per abbattere le case. Cassino. Il Comune paga gli espropri. Entro la fine del mese i sei proprietari riceveranno l’80% dei rimborsi.

Sospetti sul Carnevale, comune denunciato. Esposto della società battuta nella gara d’appalto per l’organizzazione delle manifestazioni. Tegola sul Comune capoluogo.

LE PRIME PAGINE DI LUNEDI 13 APRILE 2026

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