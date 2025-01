Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 13 gennaio 2025

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 13 gennaio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Ilario, vescovo di Poitiers e dottore della Chiesa. Filosofo e letterato pagano, di famiglia agiata, si converte al cristianesimo nel 345. Come vescovo di Poitier si oppone all’eresia ariana che contesta la duplice natura di Gesù, divina e umana. Per difendere la verità, subirà anche l’esilio. (Leggi)

I TITOLI DI 13 VENERDI’ GENNAIO 1995

Alla Regione la musica non va. Da un anno bloccati i lavori per il palazzo del Conservatorio. La burocrazia ritarda l’approvazione di una variante e per 500 milioni e ferma un’opera già ultimata. L’istituto potrebbe essere completato prima del prossimo anno scolastico, ma il comitato tecnico romano non esamina le modifiche al progetto.

Agevolazioni fiscali, viaggio a Bruxelles per sperare ancora. Imprenditori sociali in trasferta. Accompagnati dal senatore Romano Misserville gli industriali chiederanno di riavere le agevolazioni per le industrie ciociare oggi in ginocchio.

Appalto per le pulizie negli uffici: scontro in Consiglio. In gioco 12 posti di lavoro. Gara vinta da un’impresa di Napoli con un ribasso del 42%. Le opposizioni: va imposta l’assunzione delle vecchie lavoratrici alla nuova ditta.

Usl, appalti pilotati? Assolto funzionario. Assoluzione perché il fatto non sussiste: con questa formula il tribunale ha assolto un funzionario della Usl del capoluogo accusato di abuso d’ufficio, concussione e corruzione. Condannato per truffa invece un fornitore.

Sindaci e tecnici a giudizio. Sotto accusa le false certificazioni per avere soldi dalla Regione. L’inchiesta sul progetto per la realizzazione di un mega impianto di irrigazione a pioggia in Valcomino. Tredici gli imputati tra i quali i sindaci di Picinisco, Atina, Casalattico, Casalvieri, Alvito e Gallinaro.

Bilancio 1995, il Comune stringe la cinghia. A Ceccano approvato in consiglio il bilancio. La Giunta promette di contenere e ridurre le imposte ma anche di risanare le finanze. Critiche ad Alleanza Nazionale ed al Partito Popolare.

