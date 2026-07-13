Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 13 luglio 2026

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 13 luglio 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 13 luglio 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
SANT’ENRICO II, IMPERATORE. Imperatore del Sacro Romano Impero e ultimo della dinastia degli Ottoni, Enrico II vive a cavallo dell’anno mille (973-1024). Dedica la sua vita a rafforzare la Chiesa e il suo regno. E’ considerato esempio di rettitudine nel governo ed è Patrono dei monarchi. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 13 LUGLIO 1996
Depositi bancari. Gli ultimi dati sul sistema creditizio locale mostrano chiari i segni della crisi economica del frusinate. Nella vicina provincia di Latina cade invece tutto l’opposto: i prestiti alla clientela superano di molto i depositi.
A fine agosto via ai lavori per bitumare 32 strade. Le promesse dell’assessore comunale di Frosinone al ramo. Intanto il piano parcheggi langue e il consiglio non ne discute da mesi.
Blitz a vuoto, gli spacciatori sapevano. Durante le perquisizioni in casa, uno dei pusher ammette: c’è l’aspettavamo.
Le famiglie avranno il gas. Dopo anni di attesa sbloccato il progetto per la nuova rete del metano a Cassino. I lavori partiranno a dicembre e permetteranno di raddoppiare il numero degli utenti finora serviti. Giunta soddisfatta grazie all’accordo con la società Eroga Gas Sud. Nessun costo per il Comune ma un un guadagno di 500 milioni l’anno. L’opposizione contesta.
Lavori per il Giubileo. Le ferrovie scelgono lo scalo di Roccasecca. La nuova stazione costerà 6 miliardi.
“La banca industriale del Lazio fu chiusa per un complotto“. L’ex vicepresidente chiede di indagare. Una banca costretta a chiudere prima ancora di essere inaugurata, travolta da un’inchiesta giudiziaria finita poi in una bolla di sapone.
Acqua minerale e terme: Trevi vuole imitare Fiuggi. Parte il progetto da 15 miliardi.
Il capitano Cristiano Congiu alle Olimpiadi. Il comandante della compagnia dei carabinieri di Pontecorvo a capo della sicurezza.