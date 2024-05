Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 13 maggio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 13 maggio 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Beata Vergine di Fatima. Il titolo con il quale il 13 maggio la Chiesa celebra Maria è legato alle apparizioni di Fatima, in Portogallo, nel 1917. La Vergine si manifesta per sei volte a tre pastorelli, Lucia Dos Santos e Francesco e Giacinta Marto; chiede preghiere, penitenza e conversione. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 13 MAGGIO 1994

FROSINONE / Sindaco, deponi le armi. Un Comune nel caos. Mentre missini e comunisti sparano sulla giunta assente dall’ultimo Consiglio, la maggioranza cerca alleati e corteggia quelli dell’ex Psi. Ppi e Psdi a caccia di voti per non perdere le poltrone. Tra dieci giorni il momento della verità: in consiglio i gruppi di governo si conteranno e forse decideranno di andarsene a casa. Intanto la città è abbandonata: ferme le opere pubbliche, senza parcheggi il traffico impazzisce. A rischio miliardi dello Stato.

Operazione anticamorra. Banche e conti cifrati al setaccio della polizia. Controlli a tappeto in tutto il Cassinate. All’esame del Procuratore della Repubblica un primo rapporto degli investigatori in cui si parla di un vasto giro di usura per riciclare denaro sporco e si farebbero i nomi di alcuni insospettabili.

TREVI NEL LAZIO / D’Ottavi sfida la Regione. Nuovo scontro sui presunti abusi edilizi agli Altipiani d’Arcinazzo su iniziativa della Legambiente. Sindaco denunciato dall’assessore all’Urbanistica Mastrantoni. La decisione di ricorrere al magistrato dovuta al rifiuto del Comune di mostrare documenti su alcune licenze edilizie.

Il sindaco di Sora con Forza Italia. Di Stefano e parte del suo gruppo si schierano con il Cavaliere.

Chef ciociaro alla corte del premier Berlusconi. Michele Persechini di S.Elia racconta la sua storia.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 13 maggio 2024.

Screenshot