Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 13 ottobre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 13 ottobre 2025.

*

IL SANTO DEL GIORNO

San Teofilo, Vescovo di Antiochia – Nel 169 Teofilo diventa sesto vescovo di Antiochia dopo l’apostolo Pietro. Di origini pagane, si era convertito al cristianesimo osservandone i costumi e leggendo la Bibbia. È autore di molte opere contro le eresie del tempo, in difesa della dottrina della fede e a commento delle Scritture. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDì 13 OTTOBRE 1995

Trentacinque case nel mirino. Controlli dei vigili sui redditi e l’identità degli affittuari. Il sindaco: “Cacceremo chi non è in regola“. Il Comune indaga sugli inquilini degli alloggi per gli sfrattati.

Appalto miliardario. La Regione manda di ispettori alla Usl. Dopo l’intervento del magistrato. Intanto lunedì inizieranno gli interrogatori dei quattro indagati.

Muore di parto, medici indagati. Cassino. La donna non si è risvegliata dall’anestesia. Oggi verrà eseguita l’autopsia.

L’esercito dei disoccupati. Il sindacato lancia l’allarme per la grave crisi che ha colpito il comprensorio Cassino – Pontecorvo. Sono più di 18.000 senza lavoro nel sud della Ciociaria. Nel 1995 hanno chiuso a catena ben sei fabbriche, cinque erano dell’indotto Fiat. Le accuse e le proposte del sindacato Cisl.

Alta velocità, ultimatum alla Provincia. No al progetto da Comunisti e Verdi.“ Il presidente Gentile deve far riaprire la conferenza dei servizi“.

L’anziana non fu segregata. Anagni. Chiesta l’archiviazione delle accuse per sorella e cognato. Adolfo Coletta, uno dei sostituti procuratori della Repubblica presso il tribunale del capoluogo ha fatto la richiesta al giudice delle indagini preliminari Anna Criscuolo di archiviazione del reato di sequestro di persona.

