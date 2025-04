Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 14 aprile 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 14 aprile 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Santi Tiburzio, Valeriano e Massimo, Martiri sulla via Appia. Valeriano è il marito di Santa Cecilia da cui riceve il dono della fede, che a sua volta fa al fratello Tiburzio. I due, che seppellivano di notte i cristiani uccisi, vengono condannati a morte, ma prima convertono il carceriere Massimo. I tre martiri romani sono vissuti nel III secolo. (Leggi).

I TITOLI DI VENERDÌ 14 APRILE 1995

“Così cambierò la città“. Tasse, piano regolatore, servizi, tagli: i progetti di Gianfranco Schietroma, Paolo Fanelli e Sandro Lunghi. Programmi a confronto tra i candidati a sindaco del capoluogo. Il leader del centrosinistra: “Una sede al Comune“. L’esponente del Polo: “Una città più pulita“. Il primo cittadino: “Un nuovo piano regolatore“.

Banditi acrobati rapinano l’ufficio postale. Ceccano. Bottino di 80 milioni. I malviventi, che si sono finti operai, sono entrati da una finestra dopo averla sfondata. Uno di loro si sarebbe ferito al volto.

Due coltellate ad uno slavo, è un mistero. Ieri sera l’immigrato è stato scaricato da un’auto davanti all’ospedale.

La carica dei 10mila. Vertice in Comune con Cotral, Ferrovie e presidi per cercare di risolvere i problemi dei pendolari. Cassino, gli studenti protestano e chiedono trasporti più efficienti. L’obiettivo è di combinare al meglio gli orari delle corriere con quelli delle elezioni, eliminando i tempi morti. A maggio nuovo incontro.

Niente Bilancio il Consiglio rischia lo scioglimento. Alatri. Comune in difficoltà. Altra tegola sull’aggiunta Cittadini: i carabinieri continuano a indagare sui lavori di restauro per la fontana di Piazza Santa Maria maggiore.

Castrocielo, sindaci uniti per salvare la Recoaro. La Recoaro di Castrocielo è rimasta senza bollicine: dopo la chiusura degli impianti scattata lunedì per decisione dell’azienda, le ultime speranze per tutti i 54 lavoratori messi in mobilità sono legate alle iniziative dei sindaci dei loro comuni, Cassino, Castrocielo, e Pontecorvo.

Consorzio ASI ecco il commissario. L’attività dell’ente è paralizzata da un mese.

