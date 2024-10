Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 14 ottobre 2024

Alla ripresa in casa della Reggiana potrebbero avere una chance Canotto, Szyminski e Haoudi reintegrati dopo un periodo “fuori dal progetto”. Daranno manforte ad una squadra in grande difficoltà tra risultati negativi ed infortuni. Vivarini avrà un’alternativa in più per reparto da sfruttare. L’ex Chievo in pole per una maglia dell’attacco