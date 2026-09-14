Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 14 settembre 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 14 settembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 14 settembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SANT’ALBERTO, PATRIARCA DI GERUSALEMME. Uomo famoso per la sua saggezza, Alberto. Vescovo di Vercelli dal 1185, diventa Patriarca latino di Gerusalemme. Riforma la Regola carmelitana con scelte che faranno scuola per secoli. Viene ucciso per vendetta dal capo degli Ospitalieri del S. Spirito, allontanato da Alberto per cattiva condotta. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 14 SETTEMBRE 1996

Blitz anticamorra sui cantieri. 40 agenti della polizia li hanno setacciati sequestrando automezzi. Cassino. L’operazione punta a verificare se affiliati del clan dei Casalesi stiano lavorando in subappalto. Controllati tutti i dipendenti delle società ed i fornitori. I dati subito trasmessi alla Direzione Distrettuale Antimafia per essere valutati.

Accuse alla Usl: file e caos al Centro Unico Prenotazioni. I responsabili promettono rimedi.

Più multe fate, più soldi avrete. Il sindacato di Polizia accusa: “inaccettabili pressioni dei superiori sugli agenti“. Il comandante butta acqua sul fuoco delle polemiche.

Itis Cassino, lo scandalo continua. Senza fogne la nuova sede inutilizzabile, La vecchia costa 500 milioni di fitto. L’assurda vicenda di 972 alunni accampati da anni in quattro edifici cadenti: timori per la loro incolumità. Inascoltati gli appelli del Preside che ha fatto iniziare le elezioni declinando ogni responsabilità. Indecente scaricabarile tra Provincia e comune.

A Sora si voterà solo per scegliere il nuovo sindaco. Caos elezioni, la prefettura chiarisce. Si andrà alle urne il 24 novembre. No al rinnovo del Consiglio.

Il prete chiacchierato getta la spugna. Chiederà al vescovo di non assegnargli più parrocchie.

33 licenziamenti in arrivo alla Plastisud. Dopo il caso Winchester, allarme anche per Fater.

Ceccano due esponenti del Si fanno i capricci, vacilla la giunta. Scricchiola la coalizione di sinistra che governa Ceccano. Ieri mattina era in programma ilCconsiglio comunale ma la seduta è stata sciolta dopo pochi minuti perché la maggioranza volutamente ha abbandonato l’Aula facendo mancare il numero legale.

LE PRIME PAGINE DI LUNEDì 14 SETTEMBRE 2026

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