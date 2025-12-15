Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 15 dicembre 2025

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 15 dicembre 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Valeriano, vescovo in Africa e martire. Vescovo di Avensano (oggi Tunisia), è stato testimone della fede in Gesù vero Dio e vero uomo durante la persecuzione dei Vandali. Il Re Genserico, ariano, lo costringe a vivere per strada, ottantenne, per essersi rifiutato di consegnare gli arredi sacri della Chiesa. Muore di stenti nel V sec. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDI’ 15 DICEMBRE 1995

Il cimitero dello scandalo. Mercato delle cappelle, salgono a quattro i tecnici denunciati. Riferiti al magistrato i geometri del Comune Vittorio Atorino e Gianni Fusco insieme a due tecnici esterni. Le indagini della squadra mobile passano dalla compravendita dei lotti all’appalto relativo alla gestione delle lampade votive.

Società interporto, si procede anche senza le ferrovie. Zeppieri deciso ma i soci criticano.

Assolto ex ufficiale della Securpol. Aurelio Tartarone accusato di simulare i tentativi di furto per acquisire nuovi clienti.

Crisi in comune, il polo delle libertà perde un altro pezzo. Felice Santesarti indipendente. Prima i cinque transfughi, ora l’indipendente. L’emorragia nella maggioranza di centrodestra continua.

Profughi, il piano dei sindaci. Comuni mobilitati per scongiurare l’accampamento ad Aquino. Consegnato al prefetto un programma per la distribuzione di croati e bosniaci in case del cassinate. Resta la paura che dopo l’arrivo degli slavi possano essere dirottati in Ciociaria i rom allontanati da Roma.

Elcat, la Cgil accusa Borghini: “Nessuna iniziativa“. Il segretario Caruso polemizza.

Abuso, pretori onorari sotto inchiesta. La denuncia di presunti favoritismi e al vaglio della Procura della Repubblica di Perugia.



LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI LUNEDI’ 15 DICEMBRE 2025

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot