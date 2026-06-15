Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 15 giugno 2026

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 15 giugno 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 15 giugno 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

San Vito, martire in Lucania. L’unico dato storico è il martirio in Lucania, ma il culto di San Vito è attestato fin dal V secolo. Forse siciliano, è noto per i prodigi di guarigione che opera per la sua fede: è invocato contro epilessia e corea, malattia dai movimenti incontrollabili, detta “ballo di San Vito”. (Leggi tutto)

I TITOLI DI SABATO 15 GIUGNO 1996

“Ladri sì ma solo per gioco“. Interrogati al Tribunale dei Minori i tre ragazzi della banda degli Swatch. Gli studenti hanno ammesso solo due dei quattro furti di cui sono accusati e hanno ridimensionato di molto il bottino. I diciassettenni hanno chiamato in causa anche un loro amico di 23 anni: “Ma non era il nostro capo”.

Opposizioni all’attacco. Giunta Fanelli, un anno fallimentare. Chieste le elezioni anticipate.

Gentile nella morsa degli alleati. Provincia., se non ci sarà un chiarimento scatterà la crisi

Ciarrapico dal gip, sentenze rinviata. A Fiuggi è accusato di abuso falso ideologico e peculato.

Industria, l’ora della svolta. Appello degli imprenditori a politici e sindacati:“Un patto per la ripresa“. Il presidente dell’Unione Industriali Augusto Pigliacelli chiede maggiore flessibilità nel mondo del lavoro e più infrastrutture. Dal 1990 ad oggi in Ciociaria hanno chiuso i battenti circa 300 fabbriche e si sono persi i 7000 posti, ma sono ancora molte le imprese competitive.

La Provincia dice no al mega inceneritore sull’area Agip petroli. Vertice tra assessore Gatti e società.

Sfilano i testimoni per il professore indagato. Sora, il magistrato ancora non formula un’accusa precisa dopo la denuncia della studentessa. Ci furono o no proposte indecenti dell’insegnante?

Veterinari, prescritti tutti i reati. Tangenti in cambio di incarichi, dopo 16 anni il caso è chiuso. Il Tribunale ha mandato assolti i sette imputati accusati di falso corruzione e truffa in danno dello Stato. L’inchiesta partì nel 1981 dalle rivelazioni di un giovane medico che tirò in ballo 10 colleghi.

Parchi in Ciociaria, Wilderness attacca il piano della Regione. Le controproposte dell’associazione.

Sara tre mesi e già senza casa. I genitori hanno occupato un’ex scuola, ma il Comune taglia acqua e luce accade a Casalvieri.

LE PRIME PAGINE DI LUNEDI’ 15 GIUGNO 2026