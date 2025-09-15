Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 15 settembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 15 settembre 2025
Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 15 settembre 2025
IL SANTO DEL GIORNO
Beata Maria Vergine Addolorata. La devozione alla Mater Dolorosa, molto diffusa soprattutto nei Paesi del Mediterraneo, si sviluppa a partire dalla fine dell’XI secolo. Solo Papa Pio VII nel 1814 la introdusse nel calendario liturgico romano fissandola al 15 settembre. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDì 15 SETTEMBRE 1995
Muore in vacanza, è giallo. Alatri. Pacitto Tagliaferri è deceduto per un’infezione polmonare, altri due colpiti meno gravemente. Virus semina il terrore in una comitiva di anziani in gita col Comune. Il gruppo era in soggiorno a Montesilvano, vicino a Pescara. Mistero sulle cause dell’improvvisa malattia.
Madre contro legali: “Voglio riabbracciare il mio bambino“. Lo sciopero le impedisce di vederlo. La donna è accusata di averlo drogato per una tresca.
Fuga di gas, allarme in fabbrica. A otto mesi dall’esplosione che uccise un camionista è ancora polemica sulla Energas.
“Carcere sì ma fuori le mura“. Paliano. Il Comune non vuole perdere l’istituto di pena ma preferirebbe usare il castello per altri scopi. Il sindaco Giuseppe Alveti dice basta ai pentiti e denuncia situazioni esplosive. Il caso del collaboratore di giustizia che rubava telefonate ha riacceso vecchie polemiche. I rimedi della giunta.
Finto prete ruba 23 milioni, le suore: “Siamo indifese“. Alatri. Furto in ospedale. I soldi servivano per realizzare la statua della beata Maria Raffaella.
Aquino. A giudizio in 35 per lottizzazione abusiva. Sognavano di costruirsi una casetta nelle campagne alla periferia di Aquino, invece si sono ritrovati coinvolti in una maxi inchiesta. L’accusa è quella di lottizzazione abusiva.