Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 16 dicembre 2024

San Davide, re e profeta. Dio lo sceglie come re d’Israele (X sec. a. C.) mentre pascola le pecore, benché sia il più piccolo dei figli di Iesse: Dio non guarda l’apparenza ma il cuore dell’uomo. Guerriero e poeta, è stato un grande peccatore ma riconosce le sue colpe e ne chiede perdono. Dalla sua stirpe nasce Gesù. (Leggi)

Pool antiusura. Creato a Cassino dal procuratore Orazio Savia. Da ieri in azione 5 specialisti interforze diretti da 2 magistrati. Un piano contro il crimine organizzato dal capo della procura dopo le indicazioni emerse alcuni giorni fa in un vertice in prefettura.

Parcheggi, il comune non li fa e perseguita gli automobilisti. Disco orario al Corso, proteste. Area di sosta sul Polivalente voluta dalla sindaco: è polemica. Presentato un progetto di privati per 220 posti auto in via Aonio Paleario.

Tigani sospettato, verso il trasferimento. Il direttore del Conservatorio di Frosinone sotto inchiesta per truffa. Il provvedimento adottato dal ministero della Pubblica Istruzione fa seguito ad analoga decisione della Giudice delle Indagini Preliminari.

Guerra aperta tra ambulanze. A Cassino lotta a colpi di denunce vere e falsi esposti. La malasanità colpisce anche le società private che operano in Ciociaria nel trasporto dei malati. L’ultima battaglia, più eclatante, si combatte all’ospedale De Bosis con manifesti e volantini. Accuse di speculazione, mancanza di professionalità e tariffe pirata fino a 10mila lire al chilometro.

Regalo di Natale, tasse meno care per i contribuenti. Cassino, consiglio comunale. Gli sconti riguardano alcune categorie di artigiani e commercianti. Chi ha la pensione minima non pagherà più l’imposta sui rifiuti

Gelosia, gli aggressori confessano. “Lo abbiamo accoltellato, non pensavamo di finire in carcere”. Sono stati interrogati dal sostituto procuratore dei minori i tre di Pontecorvo arrestati per avere assalito lunedì ad Aquino un camionista di Castro dei Volsci

