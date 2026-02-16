Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 16 febbraio 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio
IL SANTO DEL GIORNO
Santa Giuliana, Vergine e Martire di Nicomedia in Campania. Giovane cristiana, il padre, pagano, la promette in sposa al prefetto Eleusio, anch’egli pagano. Lei accetta a patto che l’uomo si converta. Denunciata come cristiana, viene arrestata e torturata, ma non rinnega la fede. Viene decapitata verso il 305, al tempo dell’imperatore romano Massimiano. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDì 16 FEBBRAIO 1996
Il capo gang accusa l’infiltrato. Interrogato il presunto regista del mancato sequestro di Genesio Rocca. A sorpresa Carmine Gismondi nega al magistrato antimafia di avere organizzato il piano del rapimento. L’avvocato Rinaldo Rossi difensore dell’arrestato ricorrerà al Tribunale del Riesame per far liberare subito il suo assistito, viste le prove a carico.
Nuova giunta Fanelli, stasera in casa del Ccd il vertice decisivo. Bagarre su tre nomi e sulle deleghe. Ottaviani vuole tecnici esterni. Comune. Pochi posti, tanti aspiranti.
Rapinarono allevatore, presi. Due persone del capoluogo arrestate dai carabinieri. A novembre tesero una trappola Monte San Giovanni Campano e sottrassero 15 milioni.
“Abitiamo vicino all’inferno“. Il dramma delle famiglie che vivono a ridosso dei cantieri del supertreno. Allarme per i continui rumori che stanno rovinando la vita centinaia di persone costretti a subire in silenzio.
Il Polo lancia accuse: poca pubblicità all’Acqua Fiuggi. Contestata l’intesa con San Pellegrino. Critiche all’Astif che non farebbe rispettare i termini del contratto.
Rifiuti, a marzo partirà il maxi impianto. Colfelice. Cinquecento tonnellate di immondizia lavorate ogni giorno.
L’ospedale nella bufera: trasferimenti, litigi infiniti, ricorsi amministrativi. Anagni. Il consigliere regionale Foglietta accusa la Usl.
Lavori post terremoto, spariti 2 miliardi stanziati dalla regione per Roccasecca. Interrogazione a Badaloni del consigliere Formisano.
LE PRIME PAGINE DI LUNEDì 16 FEBBRAIO 2026
