Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 16 giugno 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Santi Quirico e Giulitta, martiri. Madre e figlio, Giulitta e Quirico subiscono le persecuzioni anticristiane di Diocleziano nel 305. Arrestati a Tarso, attuale Turchia, lei non vuole abiurare ed è costretta a vedere uccidere il figlio appena bambino che, proclamatosi a sua volta cristiano, risulta essere tra i martiri più giovani. (Leggi)

I TITOLI DI VENERDI’ 16 GIUGNO 1995

Fermi tutti, ecco le aree. Dopo la nostra intervista al commissario del consorzio ASI che accusava i comuni di causare ritardi, sbloccate d’incanto le richieste degli industriali per nuove aziende. Da Frosinone la promessa: entro un mese le concessioni edilizie. Da Sora e Anagni invece un totale via libera ai nuovi progetti imprenditoriali.

Opere pubbliche, 25 miliardi per 13 comuni. Approvati i progetti, ok definitivo della conferenza dei servizi per gli interventi di recupero delle Zone Interne della Ciociaria. Entro sei mesi la consegna dei lavori.

Imprenditori strozzati. Due gli indagati: prestarono 100 milioni e dopo un anno ne chiesero 900.

Rifiuti, il Noe lancia l’allarme. Dopo gli ispettori della Provincia anche il Nucleo operativo ecologico dei carabinieri segnala la gravità della situazione. Per gli specialisti dei carabinieri, illegali, quasi tutte le discariche.. Dei 91 centri di stoccaggio più dell’80% sono irregolari. Mancano le recinzioni, non ci sono i pozzi per il percolato, sono vicini alle abitazioni.

Tredici miliardi per abbellire tutta la città. Lo annuncia l’assessore che si dichiara d’accordo con il risultati di un sondaggio fra 200 cittadini. L’architetto De Sanctis contesta la revisione del piano regolatore generale.

Lavori annullati ad Alatri. Indagano i carabinieri, Iannarilli denuncia: “Gli assessori hanno voluto penalizzare una ditta a me vicina“.

