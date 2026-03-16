Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 16 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio.
*
Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 16 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio.
*
IL SANTO DEL GIORNO
Sant’Ilario e Taziano, martiri di Aquileia. Antichi documenti attestano il martirio del vescovo Ilario e del diacono Taziano il 16 marzo 284. Le reliquie, prima custodite ad Aquileia, vengono trasferite a Grado per timore dei Longobardi. A loro viene dedicata una chiesa, poi ampliata in cattedrale, nella città di Gorizia di cui sono Patroni. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI I TITOLI DI SABATO 16 MARZO 1996
Due in lotta per una poltrona. A Cassino Dini vuole Lucio Testa ma Gentile del Partito Popolare si auto candida. Il Segretario del Psi tuona: “Intervengano i dirigenti per porre fine a questa ridda di voci“.
Scontro tra avvocati: “Qualcuno specula sul nostro sciopero“. Agitazione in corso da oltre un anno. “Lo slittamento delle udienze sta favorendo la prescrizione di molti reati“.
Impiegato indagato: corruzione. Cassino. Lavora presso lo studio di un notaio molto conosciuto. Sviluppi nell’inchiesta sulla Cassa Rurale e Artigiana di San Vittore, i cui ex amministratori sono a giudizio.
Accuse alla TAV, impegni disattesi. Industriali e sindacati protestano: niente subappalti e pochi assunti. Polemiche sui lavori per la linea ferroviaria ad Alta Velocità. Chiesta un incontro urgente con i vertici della società.
Crisi alla Videocolor. A casa per cinque giorni quasi 1700 lavoratori. Cassa integrazione tra una settimana.
I commercianti del centro sfidano il sindaco. Mercato conteso. Martedì serrata generale in segno di protesta.
LE PRIME PAGINE DI LUNEDì 16 MARZO 2026
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.