Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 16 marzo 2026

[IL PUNTO] La squadra di Alvini ha vinto solo una volta nelle ultime 5 ed ha perso terreno sul Monza che ha allungato ed è balzato a -1 dal Venezia. Il Palermo è scivolato – 6 dal secondo posto ed ora si fa dura la corsa alla Serie A. Catanzaro e Modena blindano i playoff. In coda ha vinto solo il Bari che mercoledì sarà di scena allo “Stirpe”

Salva in Pdf Salva in Pdf