Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 16 novembre 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 16 novembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 16 novembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

Santa Margherita di Scozia. “Fulgido esempio di ottima moglie, madre e regina”: così il Martirologio Romano ricorda la figura di Santa Margherita di Scozia, celebrata dalla Chiesa il 16 novembre. Donna morigerata e caritatevole, sostiene il marito, re Malcom III, nel governo del reame e riforma la Chiesa scozzese. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDì’ 16 NOVEMBRE 2016

Stadio e ponte, ora si accelera. I lavori per il ponte Bailey. Dopo il via libera del Genio civile imprese al lavoro al Casaleno per ultimare l’opera entro febbraio. Via alle palificazioni in cemento per riaprire il viadotto Biondi a Natale.

Ambiente, Frosinone penultima: polemica tra i candidati a sindaco. La 103ma posizione di Frosinone nella classifica della qualità della vita stilata da Legambiente ieri ha fatto molto discutere. A pesare sono stati soprattutto i pessimi dati sull’inquinamento atmosferico.

Conciliazione, il caso in Regione. Interrogazione di Abbruzzese (Fi) dopo la transazione da 157 mila euro per arretrati a Cristofari, candidato sindaco Pd. La Fials poi denuncia il caso della nomina del nuovo responsabile del Recup: “L’atto sarebbe illegittimo”.

Scontro sull’A1, un morto e due feriti. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un furgoncino, un tir e un’auto: a perdere la vita un uomo di 47 anni. Altro impatto sulla provinciale a Monte S. Giovanni Campano. Grave un automobilista, trasferito in eliambulanza a Roma.

Frosinone, tempo di rinnovi. Soddimo e Russo vicini alla firmaSammarco, si tratta per il prolungamento.

LE PRIME PAGINE DI LUNEDI’ 16 NOVEMBRE 2026