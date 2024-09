Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 16 settembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 16 settembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Santi Cornelio Papa e Cipriano vescovo, martiri. Papa Cornelio muore nel 253; Cipriano, vescovo cartaginese, nel 258. Sono entrambi martiri, testimoni di quell’amore per la verità che non conosce cedimenti neppure davanti al sacrificio estremo. In questa data si ricorda la deposizione del primo e la passione del secondo. (Leggi qui).

I TITOLI DI VENERDI’ 16 SETTEMBRE 1994

Fuori legge metà delle scuole. Tagliate 34 classi alle elementari e 10 alle medie. 90.000 studenti attendono il suono della campanella. Il provveditore critica Provincia e Comuni. La dottoressa Angela Giacchino segnala le gravi carenze dell’edilizia scolastica, degli impianti elettrici e di riscaldamento. 280 insegnanti hanno chiesto di andare in pensione subito.

Mercato clandestino di carne: le 100 mucche sequestrate sono malate di afta. Prosegue l’inchiesta dei carabinieri NAS. L’infezione accertata nei laboratori veterinari di Brescia. L’esperto rassicura: “Il virus però non è pericoloso per l’uomo“.

Si spara l’albergatore Bragaglia, è in coma. Anagni. Si è puntato la pistola alla tempia nei pressi del casello della A1. Dionisio, quarant’anni, padre di tre figli, insieme ai fratelli Evangelista e Antonio, è proprietario di due hotel. Soffriva di disturbi nervosi da quando investimenti errati avevano prodotto miliardi di debiti.

Caso Tigani, si decide dopo l’inchiesta. Bufera al conservatorio per il direttore contestato. Ieri il consiglio di amministrazione ha rinviato ogni provvedimento in attesa che il magistrato termini gli accertamenti.

Falsi padroni di case popolari. Cassino. Il Comune mette in guardia i possibili acquirenti degli appartamenti di proprietà dello IACP. L’assessore Costa: “C’è chi cerca di vendere alloggi che non ha“. Le case non più abitate saranno riassegnate secondo una graduatoria. Occupazioni abusive: polemica sui mancati controlli.

Impianto di Colfelice in gestione alla Reclas. Fu tutto regolare, prosciolti 27 indagati. Cassino. Si chiude l’inchiesta. Il caso fu sollevato dall’ambientalista Domenico Salvati che presentò denuncia contro il consorzio di riciclaggio dei rifiuti.

Una fiera contro la città fantasma. Sora. Il centro storico muore, il Comune vuole farlo risorgere. La mostra mercato, pensata dalla giunta e curata da artigiani e commercianti, si terrà ogni seconda domenica del mese.

