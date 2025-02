Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 17 febbraio 2025

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 17 febbraio 2025

Santi Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria, tra i quali Sant’Alessio Falconieri. Chiamati anche septem viri o septem fratres, furono i padri fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria: tutti fiorentini, vissero nel XIII secolo; ricchi mercanti, si ritirarono a vita di contemplazione e preghiera. Vengono commemorati insieme il 17 febbraio, data di morte del più longevo di loro. (Leggi)

I TITOLI DI VENERDI’ 17 FEBBRAIO 1995

Disabili, cure a singhiozzo. Mancano i soldi e la Usl riduce l’assistenza a 200 pazienti. Il servizio di recupero del capoluogo dovrà occuparsi anche degli handicappati di Sora e Ferentino. Le famiglie degli assistiti sono disperate, temono per le possibilità di cura dei congiunti e chiedono interventi, ma la regione dice no.

Alleanza nazionale attacca i popolari: volete solo il potere. Contestata l’apertura a Forza Italia. Il deputato Oreste Tofani accusa il segretario del partito popolare di tatticismo: forse siete già alleati del Pds. Gentile replica: “Sei arrogante, ora parli il polo “.

Fiuggi, attentato contro la discoteca. Tre bombe distruggono l’ingresso dell’Acquarium; danni ingenti. Le piste su cui lavorano il commissariato e la squadra mobile sono l’intimidazione camorristica ed un avvertimento della concorrenza.

Un regalo per salvare un tesoro. Imprenditore a Cassino dona il terreno su cui sorge un reperto di 2000 anni fa. È l’unica costruzione romana rimasta in piedi dopo millenni di devastazioni. il proprietario ha fatto la donazione all’Università a patto che sia valorizzata l’area archeologica e che si dia lavoro a ex tossicodipendenti.

Morì nell’ambulanza coinvolta in un incidente: interrogato l’autista. La vittima un infartuato soccorso dall’ambulanza. Accusato di omicidio colposo l’autista ha sostenuto che la strada era molto insidiosa e che il medico gli aveva detto di accelerare perché il paziente era grave.

