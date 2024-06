Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 17 giugno 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 17 giugno 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Santi Biagio e Diogene. Biagio, o Blasto, e Diogene, sono due martiri dell’antichità le cui spoglie riposano a Roma nella Basilica di Santa Prassede. Venerati già nel Medioevo, di loro si sa che Biagio è un tribuno condannato nel 269 perché cristiano; del martirio di Diogene ci parla un’epigrafe del presbitero Marea. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 17 GIUGNO 1994

La polizia carica, 30 feriti. A Sora 50 agenti contro 200 dimostranti a difesa dei terreni. È rivolta contro la discarica. Dopo giorni di tensione nella contrada di San Vincenzo ieri mattina è esplosa la rabbia quando i tecnici comunali si sono presentati per alcuni sondaggi. Caricati alcuni con i manganelli, trascinate con la forza una ventina di donne che si erano incatenate sdraiandosi a terra. Poi le trattative col sindaco Enzo Di Stefano, criticato dal collega di Pescosolido.

Nube nociva alla Chemi. Per l’alta pressione salta il coperchio di un reattore. A Patrica è allarme nella zona per la fuga di cloruro di metilene, una sostanza pericolosa che provoca nausea, vomito ed aritmia cardiaca. Lo stabilimento è tra le fabbriche a rischio secondo la Regione. Produce sostanze chimiche per la realizzazione di farmaci.

Denaro sporco, via all’inchiesta. La Procura di Cassino sta passando al setaccio aziende fantasma, la Guardia di Finanza sta controllando i fallimenti di decine di imprese. Un commercialista, nel corso di un processo fallimentare ha ammesso di non essere riuscito a trovare la sede sociale ed operativa di un’azienda nonostante esistessero numerose fatture di quella stessa ditta.

Giovane di Alatri muore in Ecuador: è un giallo. La sorella cerca la verità. Cesare Macciocca era partito 10 giorni fa. Sabato aveva chiamato un amico in paese e gli aveva detto che stava passando un momentaccio. Quella telefonata però diventa inspiegabile perché secondo la polizia il giovane era già morto.

Alatri. Dopo 30 anni ecco il regolamento edilizio. Approvato dal commissario straordinario Vetrano. Sono dettate tutte le norme a cui devono attenersi cittadini nel realizzare ristrutturare abitazioni casolari e qualsiasi immobile.

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 17 giugno 2024.

