Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 17 marzo 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 17 marzo 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Patrizio, vescovo, apostolo dell’Irlanda. Uno dei Santi più venerati al mondo, San Patrizio, patrono d’Irlanda, venne ridotto in schiavitù da ragazzo, ma grazie alla preghiera ebbe un’autentica conversione del cuore che lo portò ad essere un Santo missionario. La Chiesa lo ricorda il 17 marzo. (Leggi).

I TITOLI DI VENERDÌ 17 MARZO 1995

Ritrovata la Madonna di Vico. La preziosissima scultura del 1300 era stata rubata un anno fa. La Guardia di Finanza è arrivata appena in tempo: stavano per venderla in Svizzera o Inghilterra. La statua, in stile romanico, è di valore inestimabile. Per due volte preda dei ladri. Sarà esposta a Castel Sant’Angelo, poi tornerà in Ciociaria.

Lunghi non molla: “Da generale non divento fante“. Difficili trattative nel Polo delle Libertà per scegliere i candidati al Presidente della Provincia e sindaco. Le proposte di candidatura a sinistra. Acceso vertice del centrodestra.

Abbazia piena, città vuota. Cassino corre ai ripari per evitare un nuovo fiasco turistico. Finite le celebrazioni per i cinquant’anni della distruzione, il bilancio è tutt’altro che positivo. Solo Montecassino ha beneficiato della ricorrenza. La prossima occasione da non perdere è il Giubileo: attesi 8 milioni di pellegrini.

Frantoio ecologico, un ciociaro brevetta l’invenzione. Ripi. Niente più scarti inquinanti. Il ministero ha inserito il metodo di Agostino Cavalli nel piano triennale per la tutela ambientale, ma gli ambientalisti presentano un esposto in procura.

Roccasecca, svolta in comune. Sindaco e 16 consiglieri da oggi passano con Alleanza Nazionale. Il gruppo di Rinnovamento Democratico, lista civica di maggioranza, ha annunciato l’adesione ad Alleanza Nazionale con in testa il sindaco Antonio Abbate.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 17 marzo 2025.