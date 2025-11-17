Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 17 novembre 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 17 novembre 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Elisabetta d’Ungheria, terziaria francescana. Quando muore a 24 anni, nel 1231, Elisabetta per molti è già “Santa”. Sposa a 14 anni, madre a 15, vedova a 20, la donna sceglie la povertà francescana del Terz’Ordine. Lei, la regina, visita e assiste i malati, anche quelli ripugnanti. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI I TITOLI DI VENERDI’ 17 NOVEMBRE 1995

Racket, arrestati due fratelli a Pontecorvo. La vittima in passato aveva subito un paio di incendi in altre due sue attività commerciali. Avrebbero preteso 2 milioni per non bruciare un ristorante. Sono stati prelevati all’alba a casa dai carabinieri.

Falsi invalidi, concorso sospetto: inchiesta nel vivo. Indagini alla Provincia e alla Usl.

Abuso d’ufficio: ex capo dei vigilantes alla sbarra. Seconda udienza ieri nell’aula penale del Tribunale di Frosinone a carico dell’ex ufficiale dell’istituto di vigilanza Securpool di Frosinone.

“Ora basta con i soprusi“. Iannarilli: “Molti cittadini minacciati dai capocantiere“. L’assessore Federico: “E’ una devastazione“. Lavori per l’alta velocità: monta la protesta con i cav. La prossima settimana vertice di tutti i comitati anti-Tav, sindaci e proprietari dei terreni.

Industria, tre mesi da dimenticare: la ripresa non arriva. Allarme lanciato dagli imprenditori. Diminuisce la produzione, aumentano gli iscritti al collocamento.

Ospedale di Ceprano da tagliare: lunedì la decisione. Più di 100 i dipendenti, pochi i malati.

Riforma della scuola e trasporti: la pantera sfila in corteo. Sono stati migliaia gli studenti che ieri mattina hanno invaso pacificamente le strade dei più grossi centri della Ciociaria. Da Frosinone a Pontecorvo, da Cassino a Sora.



LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI LUNEDI’ 17 NOVEMBRE 2025