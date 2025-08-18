Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 18 agosto 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 18 agosto 2025.

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 18 agosto 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Elena, imperatrice. Madre di Costantino, l’imperatore che diede libertà di culto ai cristiani, Sant’Elena è commemorata il 18 agosto. Attenta alle necessità dei poveri e di profonda fede cristiana costruì importanti basiliche ed è ricordata per il rinvenimento della vera Croce di Cristo. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDì 18 AGOSTO 1995

“Franca, vittima dei medici“. Dall’autopsia disposta dal magistrato la verità sul decesso della casalinga di Supino ricoverata per una cisti. Inchiesta sulla donna morta dopo un’operazione. Il marito accusa. Dall’ospedale di Ferentino replicano: “Le complicazioni sfociate nel coma erano del tutto imprevedibili. Non ci sono colpe“.

Scuole allo sfascio: l’assessore fa la ronda e accusa i presidi. La Provincia ispeziona gli istituti. Situazione disastrosa all’Industriale ed al Geometri del capoluogo.

Pofi, bambini morsi dei topi mentre giocano. Intanto la vedova del giovane ucciso a Cassino dalle urine presenti nel fiume, lancia nuove accuse. Il medico dell’ospedale che aveva in cura Nicandro Di Silva ha scritto ai familiari.

Stop ai consumi di energia. In molte famiglie permangono situazioni di disagio: moderato l’uso di lavatrici, televisori e ferri da stiro. Il ciociaro instancabile formica: risparmia anche sull’acqua calda. L’impiego di corrente è invece molto alto in provincia sia nel settore dell’industria che in quello dei servizi.

La Regione decide: in Ciociaria nessuna discarica. Al via il nuovo piano dei rifiuti. Soddisfazione a Roccasecca: l’impianto di Cerreto non si farà.

Tangenziale a Sora, raggiunto l’accordo. Comune, Provincia e ASI uniti per realizzare un anello viario che snellirà il traffico cittadino. L’opera da 17 miliardi sarà finanziata con fondi dell’Unione Europea. A novembre il progetto.

