Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 18 maggio 2026

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 18 maggio 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 18 maggio 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni I, papa e martire. Toscano di origini, Giovanni I è Papa dal 523 al 526 e deve combattere contro l’eresia dell’arianesimo. Per ricucire lo strappo l’ariano re dei Goti Teodorico lo invia a Costantinopoli, ma al suo ritorno lo fa imprigionare a Ravenna, dove muore. È martire dalla Chiesa latina. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 18 MAGGIO 1996

Rimosso dal Consiglio regionale il direttore generale dell’azienda Usl. In un rapporto dell’ufficio ispettivo contenuti tutti gli addebiti che hanno portato alla bocciatura del manager. In attesa della nomina del nuovo capo della sanità ciociara responsabile sarà il direttore amministrativo Capobianco.

Conservatorio, scontro tra Lunghi e Fanelli per i ritardi nei lavori. Comune, xantiere chiuso da luglio 94.

“Si è appropriato di 6 miliardi“. Via il processo per Giuseppe Ciarrapico sull’Acqua di Fiuggi.

Catturato all’alba l’assassino. Michele Scala preso dai carabinieri mentre era nascosto in un casolare. Dopo otto giorni di caccia all’uomo i militari hanno scovato l’omicida dell’allevatore Luigi Diana. Interrogato dal magistrato ammesso di avere sparato perché provocato. L’uomo ha anche detto di aver gettato il fucile nel Liri. Oggi verrà recuperato.

Piano per riaprire la CRDM di Isola del Liri, la parola al ministro. Sperano i 160 operai. Il neoresponsabile del dicastero dell’industria dovrà dare l’ok definitivo.

Depliant truffa per disoccupati. Denuncia della Uil. A molti giovani arriva la pubblicità a pagamento di un video corso per detective.

Giunta di centrosinistra in crisi: elezioni anticipate più vicine. A Ferentino dopo le accuse di Rifondazione. Elezioni anticipate a novembre al Comune? L’ipotesi si fa sempre più consistente visto che la giunta di centrosinistra è spaccata al suo interno sul rimpasto. Rifondazione comunista infatti da tempo è uscita dalla maggioranza e oggi terrà una conferenza stampa per chiedere le elezioni anticipate.

LE PRIME PAGINE DI LUNEDI’ 18 MAGGIO 2026