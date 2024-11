Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 18 novembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabaro 18 novembre 2024

Dedicazione delle Basiliche dei Santi Pietro e Paolo apostoli. Verso il 330 Costantino fece edificare, sull’area di un antico cimitero sul colle Vaticano, la Basilica dedicata a san Pietro, consacrata nel 1626. Quella dedicata a san Paolo fu decisa dall’Imperatore Valentiniano nel 286: ricostruita nel 1823 dopo un incendio, fu consacrata nel 1854 da Pio IX. (Leggi)

I TITOLI DI VENERDI’ 18 NOVEMBRE 1994

Gas la paura fa 90. La maggioranza diserta un vertice sul contenzioso miliardario. L’assessore Michele Marini accusa di irresponsabilità i consiglieri e annuncia una seduta sull’argomento.

Ceccano, violenze sulla moglie: autista condannato. Slitta a febbraio invece il processo all’uomo accusato di avere stuprato l’ex fidanzata alla quale aveva promesso che l’avrebbe sposata.

Fotocopiavano libri, sequestro. Sotto inchiesta copisteria per violazione del diritto d’autore. Su istanza della casa editrice e degli autori dei testi universitari si è mossa la magistratura di Cassino. I volumi venduti a metà prezzo.

Scarico abusivo, il Sacco di nuovo in inquinato. Il fiume invaso dalla schiuma nei territori di Anagni Sgurgola Patrica e Ceccano. Polizia municipale carabinieri e Usl hanno aperto le indagini e segnalato il caso alla procura. Prelevati campioni di acqua.

Sette in corsa per due poltrone. A Boville e Torrice domenica si vota per eleggere il sindaco. In 12.000 alle urne in Ciociaria, per il mini test elettorale. I candidati presentano i programmi. Quattro le liste a Boville: si affrontano Alberto Paglia, Ruggero Mastrantoni, Alfredo Verrelli e Pietrino Venditti. In gioco la supremazia della sinistra. Savo contro Savo a Torrice. Graziano: “Il primo cittadino ha diviso il paese“. Benito: “La gente è con me“. Roberto Testani il terzo incomodo.

Esattoria soppressa ad Anagni: scoppia la rivolta. Contestato il trasferimento. Via alla raccolta di firme per evitare la chiusura dell’agenzia di riscossione dei tributi che serve diversi comuni del Nord della Ciociaria.

