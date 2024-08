Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 19 agosto 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 19 agosto 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni Eudes, sacerdote, fondatore degli Eudisti. Il primo gesto che lo descrive è la cura degli appestati. È il 1625 e Giovanni Eudes, normanno, è un sacerdote che si dedica alla gente specie se povera. Percorre una Francia brutalizzata dalla Guerra dei Trent’anni. Fonda la Congregazione di Gesù e Maria, della cui devozione sarà grande apostolo. (Leggi qui).

I TITOLI DI VENERDI 19 AGOSTO 2022

Pestati in tre per uno sguardo. Ragazza aggredita brutalmente da un gruppo di albanesi a Veroli, calci e pugni anche a chi ha cercato di difenderla e a chi ha avvisato i carabinieri. Fuggi fuggi dalla piazza. Si indaga.

Tele visite e dati on-line la “rivoluzione” digitale. Partita la cartella diabetologica unificata. Si punta ad arruolare il 30%dei malati. Sergio Pillon: «La vita dei pazienti va semplificata, non resa più difficile».

Attività abusiva, disposta la chiusura.Un 41enne Rom residente nel capoluogo aveva aperto un autosalone di vetture nuove e usate sulla Monti Lepini. Il provvedimento emesso dal Comune dopo i controlli eseguiti dagli uomini della polizia amministrativa.

Un video appello contro il calo nascite. L’idea dell’ostetrico dell’ospedale di Sora Giuseppe Tringali: «Mi rivolgo alle nuove generazioni, a chi è un po’ in ritardo». Il filmato realizzato per essere diffuso sui social: «Racconto la bellezza estetica e sostanziale che accompagna il parto».

Frosinone, testa al Brescia. In attacco è l’ora di Moro. Domenica in notturna il debutto casalingo contro i lombardi, giallazzurri a caccia del bis di successi per proseguire a punteggio pieno. Mercato, pista Torrasi del Pordenone

