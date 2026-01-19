Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 19 gennaio 2026

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 19 gennaio 2026

*

*

IL SANTO DEL GIORNO

SANTI MARIO, MARTA, ABACO E AUDIFACE. Questa famiglia cristiana con due figli, all’inizio del IV secolo parte dalla Persia alla volta di Roma per venerare le reliquie dei martiri; a Roma, aiutano anche a seppellirne sulla via Salaria. Per questo, tutti e quattro saranno imprigionati e condannati a loro volta al martirio. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDì 19 GENNAIO 1996

La sfida ricomincia da sette. I nuovi assessori, avute le deleghe, entusiasti promettono la svolta. Le prime dichiarazioni degli amministratori scelti dal sindaco contro la volontà del gruppo di Forza Italia. Intanto Fanelli cerca di ricucire i rapporti con i consiglieri azzurri per rafforzare la maggioranza.

L’Ulivo mette radici in Ciociaria, 50 i comitati. Cresce il sostegno a Romano Prodi.

Preleva 9 milioni in banca, casalinga aggredita e derubata. Una botta secca ha mandato in frantumi il vetro dietro al posto di guida della sua Opel Corsa. Dal sedile posteriore, il rapinatore ha preso la borsetta con i contanti dentro ed è scappato su uno scooter assieme ad un complice.

Trenta miliardi per nuove scuole. Provincia e provveditorato collaboreranno alla scelta delle priorità. Dopo un incontro a Piazza Gramsci, stilata la bozza degli interventi più urgenti con i soldi dello Stato. Saranno realizzate le sedi per tre Istituti Tecnici nel capoluogo, per gli Istituto per Geometri ad Anagni, lo Scientifico a Cassino e il Tecnico Commerciale ad Alatri.

Servizi, meno tasse per i pensionati, accordi in tre Comuni. Ausonia, Campoli Appennino e Vallemaio. Sarà meno dura la vita per gli anziani residenti nel loro territorio.

LE PRIME PAGINE DI LUNEDì 19 GENNAIO 2026

