Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 19 ottobre 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 19 ottobre 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 19 ottobre 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
San Paolo della Croce, sacerdote, fondatore dei Passionisti. Nato in una famiglia nobile decaduta, Paolo Francesco non si accontenta di fare il commerciante come il padre. Prima vuole combattere i Turchi, poi diventa eremita e nel 1725 fonda una nuova Congregazione, che adora la Croce e medita la Passione di Cristo come supremo atto d’amore: i Passionisti. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI’ 19 OTTOBRE 2006
«Alessandra è già in paradiso». La ricercatrice morta nella Metro. Pontecorvo in lutto. La visita di Veltroni e Scalia. Le dichiarazioni della madre. I funerali domani alle 15 presso la cattedrale di San Bartolomeo.
De Matthaeis, una rivoluzione hi-tech. Il progetto di Turriziani: 13 piani con negozi, teatro, uffici e appartamenti. Presentato in Comune e alla città un piano da 50 mila metri cubi.
Rapine, un altro colpo. Emergenza criminalita’. I banditi aspettano l’apertura della cassa: bottino 10mila euro. È il tredicesimo assalto in cinque settimane in Ciociaria. Questa volta presa di mira la filiale Carige di Patrica.
«Il vero Anaclerio è quello di oggi». Il forte centrocampista canarino riscoperto dalla critica: «Ma il cammino è lungo». Iaconi sprona il Frosinone: niente black out per battere il Piacenza.