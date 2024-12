Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 2 dicembre 2024

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 2 dicembre 2024

Santa Bibiana, matrona romana. La sua vita non ha conferme storiche, ma anche una leggenda sa raccontare il calibro di una fede. Bibiana viene perseguitata nel IV secolo. Finita in carcere con i suoi, si rifiuta di abiurare Cristo. Non la piegano le violenze né la condanna al postribolo. Ha dedicata una chiesa all’Esquilino.

I TITOLI DI VENERDI’ 2 DICEMBRE 1994

“Le banche frenano le indagini“. Vertice antiusura, pesanti accuse da magistrati e investigatori. Lamentata la lentezza con cui gli istituti di credito forniscono le informazioni richieste sugli indagati. Proposta l’istituzione di un pool per combattere la piaga dello strozzinaggio in Ciociaria.

Protesta nelle scuole. Ultimo atto, domani con il corteo. Da lunedì dovrebbe finire anche l’autogestione. Ieri in piazza 500 studenti: una delegazione è stata ricevuta dal Provveditore.

Pistole rubate, vigili sotto accusa. Alatri, in 2 segnalati alla procura della Repubblica per omessa custodia.

False revisioni, ventinove a giudizio. Sono accusati di avere usato falsi timbri della Motorizzazione a Cassino. Mercoledì udienza preliminare per i camionisti e gli automobilisti scoperti dalla polizia locale. Secondo la procura il giro andava avanti dal ‘91 ed era gestito da cinque persone che sono accusate del reato di associazione a delinquere.

Rivoluzione Cotral, aumentano i prezzi e anche i disservizi. Trasporti pubblici sotto accusa. il nuovo sistema ha diviso la Ciociaria in tre fasce. Contraddizioni nei rincari e nei ribassi delle tariffe. Protestano studenti e pendolari.

