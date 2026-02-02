Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 2 febbraio 2026

Nella sala “Falcone-Borsellino” è iniziato il ciclo di assemblee pubbliche, organizzate dal Partito Democratico in vista delle elezioni amministrative. “Open Formia – Idee in Comune” vuole coinvolgere associazioni, movimenti e forze politiche. Nel primo incontro si è parlato delle varie fragilità e dei bisogni reali delle persone sottolineando come in città i servizi sociali siano carenti