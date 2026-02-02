Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 2 febbraio 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio di lunedì 2 febbraio 2026
IL SANTO DEL GIORNO
Santa Caterina de’ Ricci, vergine domenicana di Prato – A 14 anni entrò nel monastero di San Vincenzo a Prato dove trascorse una vita fatta di esperienze estatiche con forti segni corporali, che inizialmente suscitarono diffidenza nelle sue consorelle. Questo perché al centro del suo cuore rimase sempre la contemplazione della Passione di Gesù.
ACCADE OGGI – I TITOLI DI VENERDì 2 FEBBRAIO 1996
Annunziata bacchetta tutti. “Ritardi intollerabili degli interventi su viabilità e infrastrutture“. Amministratori comunali e provinciali finiscono nel mirino del presidente della Camera di Commercio. “Nessuno ha mai risposto ai nostri appelli né alle nostre proposte – dice il presidente – questi comportamenti costituiscono fatti gravissimi“.
Giovane morto in casa. Per i parenti il mistero resta aperto. Non credono al decesso per ictus. Anche il magistrato nutre dei dubbi: “Rimane un 20% di sospetti da chiarire“.
Mariano la scuola, retata della polizia. Cassino. Singolare richiesta dei presidi al 113: “Troppe classi vuote, intervenite“.
Bus, stangata bis dal Cotral. Salgono a 11 i miliardi che la Provincia deve versare per i debiti. Dopo la paurosa voragine dello scorso anno anche per il 1996 il deficit del Consorzio sarà vertiginoso “Se dovessimo veramente versare queste somme, dice l’assessore Oreste Della Posta non potremmo neanche riparare una sola strada”.
Niente licenziamenti, alla Euroxal inventano la settimana di 30 ore. Supino. È il primo caso in Ciociaria. L’accordo firmato è una novità rispetto ai contratti di solidarietà.
Rifiuti. Colfelice, nuovo stop. Le riparazioni vanno a rilento, l’impianto non partirà prima di marzo.
Avvocati, il presidente silurato: “Ero diventato troppo ingombrante”. Cassino. Reazioni dopo il rinnovo del Consiglio dell’Ordine. Lo hanno messo fuori dopo avergli giurato eterna fedeltà: Elio Matera, silurato dalla carica di presidente del foro di Cassino nelle elezioni di mercoledì.
