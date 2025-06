Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 2 giugno 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 2 giugno 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Santi Marcellino, sacerdote, e Pietro, esorcista, martiri sulla via Labicana. Marcellino e Pietro sono due tra gli innumerevoli Santi che da eroi hanno testimoniato il Vangelo e difeso la Chiesa nascente, perché torture e morte non li hanno indotti a voltare le spalle a Cristo. La loro vicenda si snoda tra la fine del III e l’inizio del IV secolo. (Leggi)

I TITOLI DI VENERDI’ 2 GIUGNO 1995

Falsificate le cartelle cliniche. Inchiesta alla Usl. Interrogato dai carabinieri un portantino sorpreso con un sacco di medicine da buttare. Alterate le terapie per giustificare un largo consumo di farmaci. Ieri pomeriggio il sostituto Procuratore Di Bona ha sentito il rappresentante di una ditta di pannoloni ed il vice provveditore Vincenzo Roma.

Crack Valverde: indagini su PS e Lega delle coop. Al vaglio i pagamenti del consorzio. Si controllano fatture, soprattutto tipografiche, per lavori ordinati dal partito, nonché i contributi alle federazioni e alle feste dell’unità.

Concorso magistrale. Nuove irregolarità. Ai corsi di preparazione presero parte anche i futuri commissari d’esame.

Caccia ai rapinatori in fuga. A Ceccano allarme criminalità dopo l’assalto in contemporanea alla Banca di Roma e al San Paolo. Gli investigatori hanno ricostruito gli identikit dei malviventi. Quattro rapine in cinque mesi. Il direttore della popolare lancia l’S.O.S. Vigili i carabinieri: ”Non c’è un’emergenza, la situazione è sotto controllo“.

Campoli, in due con un taglierino rapinano la Banca di Roma. Dopo il colpo di mercoledì scorso alla filiale di Ceccano della San Paolo di Torino, ieri a Campoli Appennino è comparsa la banda del taglierino.

Allarme sicurezza alla Piemne e Ceramica Sole. Il sindacato chiede interventi. Il presidio multizonale di prevenzione della Usl è già intervenuto per controllare i sistemi antinfortunistici e la pericolosità delle lavorazioni.

Discarica, geologi contro. Sora annega nei rifiuti e gli esperti litigano se c’è inquinamento o no. Attesa per oggi l’ispezione dei tecnici per verificare se esista o -meno la falda acquifera sotto l’impianto di stoccaggio posto sotto sequestro.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 2 giugno 2025.