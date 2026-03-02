Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 2 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio
IL SANTO DEL GIORNO
Sant’Angela della Croce, vergine. Nata a Siviglia nel 1846, sceglie la vita religiosa dopo una visione: vede accanto alla Croce di Gesù una croce vuota. E’ la sua. Nel 1875 fonda le Sorelle della Compagnia della Croce, particolarmente attente ai malati, con il motto “Farsi povero con il povero per portarlo a Cristo”. (Leggi tutto).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 2 MARZO 1996
Nuovi parcheggi, tutto bloccato. Da un anno otto proposte per mille posti auto ferme negli uffici comunali. Automobilisti, continua il calvario. Polemiche dopo la chiusura del cantiere per la struttura di viale Mazzini. L’ex vicesindaco Scaccia oggi all’opposizione replica al sindaco Fanelli: “Mai garantita la revisione dei prezzi. Voi non muovete un dito“.
Fischietti avvelenati tra i vigili urbani: “Troppi imboscati“. Il comandante: “Tutto regolare“.
Sciopero, gli avvocati non mollano. L’astensione dalle udienze, iniziata a un anno fa, continua fino al 22 marzo. I legali protestano per la carenza di personale e di magistrati. Sono 12.000 le cause pendenti.
“Il sequestro? Una montatura“. L’avvocato Rossi chiede la scarcerazione del presunto rapitore. Ombre sull’operazione di polizia e dei carabinieri che salvarono l’imprenditore di Casalvieri Genesio Rocca. Il Tribunale del Riesame martedì si esprime sulla libertà a Gismondi.
Don mazzi non piace alla giunta. Dopo le polemiche a Cervaro, messo alla porta il fondatore di Exodus. Cassino. Liti sull’anno Santo.
LE PRIME PAGINE DI LUNEDì 2 MARZO 2026
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.