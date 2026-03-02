Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 2 marzo 2026

[LA PARTITA] La formazione di Alvini impatta a Catanzaro al termine di una gara giocata a viso aperto da entrambe. Sotto di 2 gol (Frosinini e Liberali), i giallazzurri hanno reagito da grande squadra pareggiando con Cichella ed il neo entrato Fiori. Allo scadere Cittadini ha la palla del 2-3 ma spedisce alto. I ciociari a – 3 da Venezia e Monza e in piena corsa per la Serie A diretta

