Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 2 novembre 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 2 novembre 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 2 novembre 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI. Il destino finale dell’uomo non è dissolversi nella polvere, ma l’eterna visione di Dio: per raggiungerla bisogna passare attraverso il buio della morte. Ecco perché commemoriamo i defunti: ci stingiamo a loro nella preghiera per raggiungerli in cielo nella gloria di Dio. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI’ 2 NOVEMBRE 2006
Cuore Frosinone, Iaconi batte Zeman. Sfatato il tabù del Matusa: eurogol di Lodi e rigore decisivo di Margiotta. Finisce 2-1 per i canarini il recupero di campionato. Partita emozionante e ricca di colpi di scena.
Il piano traffico non piace ai quartieri. I presidenti di circoscrizione: prima i parcheggi e in centro una Ztl “vera”. Le soluzioni trovate dai tecnici non soddisfano: «Servono strade e rotatorie. I 30 km all’ora? Perché a quanto andiamo?»
Disabili, maxi intervento contro le barriere. Dalla Regione quasi quattro milioni di euro destinati agli interventi in Ciociaria.
Ferentino batte l’Isola e la raggiunge in vetta Le reti firmate da Auricchio nel primo tempo e da Lorusso nella ripresa. Ospiti in bambola. I biancorossi recriminano per una rete annullata al terzo minuto a Molinaro per un fallo sul portiere Stancampiano.