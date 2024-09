Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 2 settembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 2 settembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Zenone, martire di Nicomedia. Zenone era padre e due figli, Cosconio e Concordio. Tutti e tre subiscono la persecuzione dell’imperatore romano Giuliano l’Apostata, che vuole sbarrare la strada al cristianesimo. Il loro martirio, tra storia e leggenda, viene raccontato da un’antica passio latina. (Leggi qui).

I TITOLI DI VENERDI’ 2 SETTEMBRE 1994

Violenta la figlia per 10 anni. Sora. La ragazza, diciassettenne, stanca della gelosia e dei soprusi paterni, ha confessato tutto alla madre. Arrestato il padre dopo la denuncia sconvolgente della vittima. Dopo le indagini dei carabinieri, il giudice ha emesso un ordine di custodia cautelare per violenza carnale e atti di libidine.

Moria nel lago, la provincia blocca la pesca. Inquinamento al Canterno. La USL ha prelevato campioni d’acqua da analizzare. Sotto accusa gli scarichi clandestini e le immissioni del depuratore.

Ad uccidere Dino Rossini è stato un infarto. Il cameriere morto nella comunità di Trivigliano, i risultati dell’autopsia. Il medico esclude che a stroncare la vita dell’uomo sia stata la droga. La vittima era in cura nel centro da quattro mesi. “Era in uno stato fisico e psichico pietoso“, dice don Matteo Tagliaferri

Marangoni, gomme roventi. Sul premio di produttività rotte le trattative tra azienda e sindacati. A rischio assunzioni e investimenti. Scontro nella fabbrica di Anagni su una questione di principio. La società vuol dare aumenti solo in presenza di conti aziendali in attivo, gli operai dicono no. Il direttore generale pronto a rivedere il piano di investimenti ed i nuovi posti di lavoro. Le reazioni.

Rifondazione: “Il sindaco è un podestà“. Fiuggi. Maggioranza a pezzi. Il segretario Maurizio Federico ha spiegato pubblicamente le ragioni dell’uscita dalla giunta. Ostilità anche verso il Partito Repubblicano.

Cassaintegrati cercasi, in pochi rispondono. Sora. Snobbato l’invito del Comune per i progetti di pubblica utilità. Per 64 posti disponibili sono pervenute solo una trentina di domande. Il sindaco Enzo Di Stefano: “E’ incredibile, si parla tanto di disoccupazione e poi invece accadono cose come queste”.

Discarica contestata nuovo ricorso. Cassino. Gli abitanti di Panaccioni accusano il Comune.

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 2 settembre 2024.