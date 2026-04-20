Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 20 aprile 2026

Dalla benedizione delle auto al Santuario di Canneto fino ai borghi della Valle di Comino, la prima edizione della Cento Miglia è molto più di un evento motoristico: è un racconto lento del territorio, tra tradizioni, sapori e sicurezza stradale. Un’iniziativa che unisce turismo, cultura e comunità, mostrando una Ciociaria autentica e vissuta.