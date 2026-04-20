Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 20 aprile 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 20 aprile 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 20 aprile 2026.
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IL SANTO DEL GIORNO
Sant’Agnese da Montepulciano, vergine domenicana. Di famiglia nobile, a 9 anni Agnese entra nella comunità di vergini chiamate “monache del sacco”; a 15 è già superiora del nuovo monastero fondato a Proceno, Viterbo. Tornata a Montepulciano, nel 1306 fonda il monastero domenicano di Santa Maria Novella. È canonizzata da Benedetto XIII nel 1726. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 20 APRILE 1996
Tangenti per inquinare il Sacco. Blitz dei carabinieri al momento del pagamento dei primi 20 milioni di mazzette, chieste per aggiustare le perizie. Arrestati due consulenti della pretura e un imprenditore, altri due indagati. La vittima è Francesco Rizzi di Ceccano titolare di un impianto per lo smaltimento di rifiuti liquidi civili ed industriali.
Nuova pista d’atletica: un gioiello, ma ancora non può essere usata. Inaugurazione beffa. Consegnato ieri il nuovo campo Coni che però non può entrare in funzione perché mancano il collaudo e la tribuna.
Uno schianto nel buio, tre morti. La tragedia ieri a tarda sera alla periferia di Pignataro, causata dallo sbandamento dell’auto della coppia. Un operaio e due giovani fidanzati le vittime del terrificante incidente. Tre le macchine coinvolte. Molto gravi le condizioni della moglie dell’operaio e di suo figlio di 12 anni. I morti erano di Sant’Elia e Piedimonte.
La morte di Davide è omicidio colposo. A Trevi nel Lazio si cerca il responsabile. Hermann querela il sindaco.
Uccisero un pastore, in due a giudizio. Sono accusati di aver massacrato Rolando Gizzi per il furto di alcune capre.
Stage in fabbrica per studenti, polemica. Cassino. Il preside dei Geometri contro la Regione: “A noi nessun aiuto“.