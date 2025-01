Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 20 gennaio 2025

Indiscreto. Le cene della settimana con i menù politici più interessanti. Quelli della Lega che dovrebbero “stare litigati” e invece si vedono a Terra e Sole. I Fratelli che non abbozzano la cugina e le invadenze sulla Sanità. Rocca come Agnelli. I Capponi di Renzo per De Angelis e Battisti