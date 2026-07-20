La rilettura cinematografica del celebre poema, firmata dal regista britannico, non convince. Non si può negare che sia un buon film, a tratti spettacolare con effetti speciali notevoli. Ma non è la vera Odissea. Non ha la sua grandezza e nemmeno il pathos. E’ la conferma che i produttori americani non sanno trattare i testi e la storia classica: li svuotano di autenticità per riempirli di dollari e di un’anima hollywoodiana postmoderna e moralisticamente corretta