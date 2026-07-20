Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 20 luglio 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 20 luglio 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
SANT’APOLLINARE, VESCOVO DI RAVENNA A MARTIRE – Primo a esercitare il ministero episcopale nella città imperiale di Ravenna per diretto volere dell’apostolo Pietro di cui era il pupillo, Apollinare la amministra per quasi 30 anni, portando avanti un’intensa opera evangelizzatrice in tutta la regione che gli vale infine il martirio. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDì 20 LUGLIO 2006
Varechina nel fiume: strage di trote. L’inquietante episodio a Casalvieri. La polizia provinciale ha recuperato centinaia di esemplari morti. Trovati i contenitori vuoti e una rete a valle per recuperare i pesci.
Aria di crisi, estate rovente per l’Unione. Ultimatum dello Sdi: se non cambia niente entro il 28 luglio, potremmo uscire dalla coalizione. Quercia e Margherita tentano di abbassare i toni: «Pronti a discutere per appianare le questioni, ma non condividiamo le minacce».
Reati in calo, ma è allarme camorra. Meglio la Ciociaria del capoluogo. I reati associativi aumentano del 45%. Cassino. Presentati i dati dell’osservatorio regionale sulla criminalità. Marrazzo e Brachetti: «Infiltrazioni da tenere d’occhio». In crescita i reati a sfondo sessuale. Complessivamente i delitti denunciati diminuiscono del 3,16%.
Rock e melodia per la notte di Gianna Fiuggi/ Stasera al “Capo i Prati” il concerto della cantante senese. Il 29 luglio attesi gli intramontabili Pooh. La Nannini: «Giocheremo sui contrasti: pezzi estremi e brani lenti».
Frosinone al via, la città già sogna. Calcio, serie B/Vecchi e nuovi giocatori da ieri agli ordini dell’allenatore. Benito Stirpe: «Salvezza? Io penso alla A». Tribuna piena per il raduno e per il primo allenamento al Comunale.
LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI LUNEDì 20 LUGLIO 2026
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