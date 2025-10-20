Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 20 ottobre 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 20 ottobre 2025
*
Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 20 ottobre 2025.
*
IL SANTO DEL GIORNO
Santa Maria Bertilla Boscardin, vergine, di Vicenza. Sperimenta l’ospedale da entrambi i punti di vista, suor Maria Bertilla, diventata infermiera tra le Maestre di Santa Dorotea Figlie dei Santissimi Cuori a Vicenza. Lavora a Treviso e qui si ammala di un tumore che non le lascerà scampo: muore a soli 34 anni nel 1922; è canonizzata nel 1961. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 20 OTTOBRE 2024
Stellantis, un ibrido anticrisi. I sindacati chiedono subito un nuovo modello d’auto da immettere sul mercato. Il piano industriale prevede i modelli Giulia full electric tra il 2025 e il 2026.
Giovani violenti, la mamma di Willy: “L’odio non paga”. Lucia ha parlato alla platea di “Make peace” di Sant’Egidio: “Mio figlio ucciso da chi aveva preso una strada sbagliata”.
Sgrida e picchia la figlia della compagna, arrestato. Un 45enne di Anagni ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia e lesioni. L’uomo si è scagliato con violenza anche contro la donna che ha difeso la ragazza.
In aumento le vittime degli incidenti stradali. L’elaborazione Aci-Istat, nel 2023 è cresciuto il numero di morti e feriti. La gravità dei sinistri, rimasti gli stessi, ha portato all’impennata di casi.
Imprese, aree fuori dalla Zls: Angelilli incontra i sindaci. Nella mappa dei benefici 14 centri ciociari ma 19 sindaci lamentano l’esclusione. La vicepresidente della Regione: “Pronti al confronto e a valutare le richieste”.
Leoni, gara dal sapore di bivio. Il Frosinone, penultimo, di scena di nuovo al Mapei Stadium, ma per affrontare la Reggiana.