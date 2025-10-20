Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 20 ottobre 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 20 ottobre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 20 ottobre 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Maria Bertilla Boscardin, vergine, di Vicenza. Sperimenta l’ospedale da entrambi i punti di vista, suor Maria Bertilla, diventata infermiera tra le Maestre di Santa Dorotea Figlie dei Santissimi Cuori a Vicenza. Lavora a Treviso e qui si ammala di un tumore che non le lascerà scampo: muore a soli 34 anni nel 1922; è canonizzata nel 1961. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 20 OTTOBRE 2024

Stellantis, un ibrido anticrisi. I sindacati chiedono subito un nuovo modello d’auto da immettere sul mercato. Il piano industriale prevede i modelli Giulia full electric tra il 2025 e il 2026.

Giovani violenti, la mamma di Willy: “L’odio non paga”. Lucia ha parlato alla platea di “Make peace” di Sant’Egidio: “Mio figlio ucciso da chi aveva preso una strada sbagliata”.

Sgrida e picchia la figlia della compagna, arrestato. Un 45enne di Anagni ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia e lesioni. L’uomo si è scagliato con violenza anche contro la donna che ha difeso la ragazza.

In aumento le vittime degli incidenti stradali. L’elaborazione Aci-Istat, nel 2023 è cresciuto il numero di morti e feriti. La gravità dei sinistri, rimasti gli stessi, ha portato all’impennata di casi.

Imprese, aree fuori dalla Zls: Angelilli incontra i sindaci. Nella mappa dei benefici 14 centri ciociari ma 19 sindaci lamentano l’esclusione. La vicepresidente della Regione: “Pronti al confronto e a valutare le richieste”.

Leoni, gara dal sapore di bivio. Il Frosinone, penultimo, di scena di nuovo al Mapei Stadium, ma per affrontare la Reggiana.

