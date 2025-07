Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 21 luglio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 21 luglio 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

San Lorenzo da Brindisi, sacerdote cappuccino, Dottore della Chiesa. Da Brindisi all’Europa. Lorenzo entra nei Minori Cappuccini nel 1575 a 16 anni e già dai 30 l’Ordine gli affida molte responsabilità, come pure più avanti Papi e principi. Muore a Lisbona nel 1619 mentre difende i napoletani dalle malversazioni del duca di Ossuna. Leone XIII lo canonizza nel 1881. (Leggi qui).

I TITOLI DI VENERDì 21 LUGLIO 1995

Diamo un letto al pellegrino. Vertice ieri in Provincia con sindaci, assessori, commercianti, albergatori, prelati e imprenditori. Giubileo, no mega progetti ma servizi decenti in tutti i comuni. Il presidente Loreto Gentile ha invitato alla massima concretezza. Diverse le proposte formulate, istituita una consulta permanente.

Sciopero avvocati. Oggi l’assemblea decide la proroga. Proteste per le cause celebrate.

Ha la sclerosi multipla ma la Usl non dà farmaci. La sua vita fino a qualche mese fa era affidata a un medico in camice bianco. Ora tutte le speranze sono legate alla toga scura di un pretore di Cassino.

“Sette miliardi o stop ai lavori“. Nuovo blocco a poche settimane dall’ultimazione di un’opera iniziata 25 anni fa. Dura reazioni. Ultimatum dell’impresa che sta realizzando la Sora – Balsorano. L’impresa chiede pagamenti alla provincia de L’Aquila delle strutture già realizzate. Proteste dei commercianti sorani.

Il Comune assume entro il mese 21 operai in cassa. Alatri. Avviata la selezione. Saranno addetti alla cura degli edifici pubblici e dei giardini.

I GIORNALI DI LUNEDì 21 LUGLIO 2025