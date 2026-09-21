Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 21 settembre 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 21 settembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 21 settembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

San Matteo, apostolo ed evangelista. Da esattore delle tasse ad apostolo ed evangelista. E’ la parabola della vita di San Matteo, chiamato Levi e vissuto al tempo di Gesù. La Chiesa lo festeggia il 21 settembre e il suo nome significa “Dono di Dio”. San Matteo è il patrono di banchieri, commercialisti ed esattori. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI’ 21 SETTEMBRE 2006

Dopo la rapina, la fuga in Smart. A Pastena colpo alla Banca di Roma, bottino di oltre novemila euro. Due banditi, armati di pistole e taglierini, hanno immobilizzato i dipendenti e quattro clienti.

Tasse universitarie, braccio di ferro sulle rate. L’Ateneo: basta dilazioni. Gli studenti non ci stanno. C’è una ipotesi alternativa. Pronto il bilancio. Attaianese: chiuderemo in attivo nonostante il Ministero abbia assegnato lo 0,5 % in meno rispetto al previsto.

Ciociaria, storie di fughe e di speranza. Le avventure dei nostri avi riscoperte nelle carte degli Archivi storici. Parte da Acuto la mostra “Migranti”. Toccherà anche Piglio, Paliano e Serrone.

«A Rimini commesso un peccato mortale». L’ira del tecnico Iaconi il giorno dopo l’assurda sconfitta per 2 a 1 al “Romeo Neri. L’allenatore del Frosinone: «Nessun calo fisico, ma troppi regali in attacco e in difesa. Ora è fondamentale battere lo Spezia»

LE PRIME PAGINE DI LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 2026

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