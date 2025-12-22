Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 22 dicembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 22 dicembre 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Francesca Saverio Cabrini, Vergine, Fondatrice delle Missionarie del S. Cuore di Gesù. Aveva capito che la modernità sarebbe stata contrassegnata da enormi flussi migratori e da persone in fuga verso la pace e un futuro migliore e di loro si prese cura. E’ Santa Francesca Saverio Cabrini nelle parole di Francesco. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 22 DICEMBRE 2024

Pignorati i conti degli evasori. Il Comune di Ceccano deve recuperare 11 milioni di tributi non versati tra 2014 e 2017. Chiesto il blocco e il prelievo forzoso in un migliaio di rapporti con gli istituti di credito.

Mastrangeli “salvato”dall’opposizione, esplode la polemica. Un “golpe” mancato per assenza di regia. La tenuta della maggioranza di Mastrangeli nell’ultimo consiglio comunale, a Frosinone, è stata garantita da quattro membri dell’opposizione che, ovviamente, sono finiti nell’occhio del ciclone.

Morto per una dose killer, in due finiscono nei guai. Nell’agosto del 2022 un 29enne perse la vita dopo aver assunto eroina e hashish. Ad un 34enne contestata la cessione ed il decesso come conseguenza di altro reato.

Impianto di biometano a Piedimonte«Studio per valutare gli effetti sulla salute». A seguito della presentazione da parte della Bioenergy Cassino S.r.l. dell’istanza PAS per la realizzazione di un impianto di biometano avanzato all’interno dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano, l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Ferdinadi ha deciso di attivarsi per valutare con attenzione tutte le implicazioni legate al progetto.

Frosinone, Natale in fondo. I giallazzurri crollano contro una diretta rivale e scivolano all’ultimo posto: tre reti incassate nel primo tempo. Buona partenza dei canarini, che poi non si riorganizzanoIl gol di Begic riduce lo svantaggio, ma la rimonta non riesce.

LE PRIME PAGINE DI LUNEDì 22 DICEMBRE 2025

